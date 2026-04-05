"قنبلة في مطبخك".. أكلة شهيرة تدمر قلبك ببطء

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 05/04/2026

البطاطس المقلية، أكلة شهية يحبها الكثيرون حول العالم، لكنها تجلب مخاطر كبيرة على صحة قلبك عند تناولها يوميا.

كيف يزيد تناول البطاطس المقلية يوميا خطر الإصابة بأمراض القلب؟

وفقا لموقع "clevelandclinic"، الأطعمة المقلية تُطهى باستخدام زيوت غنية بالدهون المشبعة، والتي ترفع مستوى الكوليسترول الضار وتخفض مستوى الكوليسترول النافع، هذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية، مرض القلب التاجي، السكتات الدماغية.

إضافة إلى، البطاطس المقلية غنية بالسعرات الحرارية بسبب الزيت المستخدم، وتناولها يوميا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة، وهي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

هل تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية عالية؟

الدهون المستخدمة في القلي تحتوي على أكثر من ضعف السعرات الحرارية مقارنة بالكربوهيدرات أو البروتينات، ما يجعل الأطعمة المقلية خطرة على الوزن وصحة القلب.

هل الأطعمة المقلية مليئة بالدهون المتحولة؟

الأطعمة المقلية مصدر رئيسي للدهون المتحولة، وهي معروفة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع مستوي الكوليسترول الضار في الدم، وخفض مستوى الكوليسترول النافع.

كيف تسهم البطاطس المقلية في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري؟

البطاطس المقلية لا تؤثر فقط على صحة القلب، بل يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، الاستهلاك اليومي لها يعني تناول سعرات حرارية عالية وكمية كبيرة من الصوديوم، ما يرفع احتمالية مقاومة الجسم للأنسولين وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ما العلاقة بين القلي والإجهاد التأكسدي في الجسم؟

القلي بدرجات حرارة عالية يؤدي إلى أكسدة الدهون، ما يُنتج الجذور الحرة، وهي ذرات ضارة قد تتلف الخلايا وتضعف جهاز المناعة.

كيف تؤثر الدهون على صحة جهازك الهضمي؟

الدهون والزيوت في الأطعمة المقلية صعبة الهضم، ما يؤدي إلى الغازات، آلام المعدة، الإسهال، كما أن النظام الغذائي الغني بالدهون يقلل من البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويزيد من نمو البكتيريا الضارة.

لماذا ترتبط الأطعمة المقلية بالالتهاب المزمن؟

الأطعمة المقلية كالبطاطس ترفع مستوى السيتوكينات، البروتينات المحفزة للالتهاب، ما يؤدي إلى استجابة مناعية مفرطة. الالتهاب المزمن مرتبط بأمراض القلب، والإرهاق وضعف المناعة، إضافة إلى ظهور مشكلات صحية مزمنة أخرى.

هل تسبب البطاطس المقلية حرقة المعدة والارتجاع؟

الدهون المشبعة في البطاطس المقلية من المحفزات الشائعة للارتجاع المعدي، الذي يسبب حرقة في المعدة، والتجشؤ، لذا الاستلقاء بعد تناول وجبة مقلية يزيد من سوء الحالة.

