استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع انطلاق مرحلة الحسم.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على تشكيل هجومي، بقيادة الثلاثي عدي الدباغ وناصر منسي وخوان بيزيرا في الخط الأمامي، في محاولة لفرض السيطرة مبكرًا على مجريات اللقاء.

كما يشهد التشكيل توظيف أحمد فتوح في مركز متقدم نسبيًا بوسط الملعب، إلى جانب عبدالله السعيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزعة الهجومية وصناعة الفرص، بالإضافة لعودة المهدي سليمان لحراسة المرمى بدلا من محمد صبحي.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد السيد – عبدالله السعيد – أحمد فتوح.

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

