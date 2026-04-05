وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب السلاح بعد إنجاز بطولة العالم

كتب : محمد خيري

12:40 م 05/04/2026

عبدالرحمن طلبه

حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، واللاعب عبدالرحمن طلبه، عقب تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 20 عامًا، ضمن بطولة العالم للسلاح المقامة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل الجاري.

وأشاد الوزير بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعب طوال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة السلاح في مصر، ويعزز من مكانة اللاعبين المصريين على الساحة الدولية.

تتويج عبدالرحمن طلبه بالميدالية الفضية

وجاء تتويج عبدالرحمن طلبه بالميدالية الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام بطل هونج كونج، هو لونج لام، بنتيجة 15-5، وذلك عقب أداء قوي ومشوار حافل بالانتصارات في البطولة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في المحافل الدولية، خاصة في رياضة السلاح التي تشهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
