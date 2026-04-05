الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

اكتساح أبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل موقعة الدوري

كتب : محمد خيري

01:04 م 05/04/2026 تعديل في 04:37 م

الزمالك والمصري البورسعيدي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تنطلق مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، بمواجهة قوية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة.

تحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا خاصًا، في ظل سجل طويل من اللقاءات بين الفريقين، يعكس تفوقًا واضحًا لصالح الزمالك على مدار السنوات الماضية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، نجد أنهما التقيا في 123 مباراة، حقق الزمالك الفوز في 67 منها، مقابل 25 انتصارًا للمصري، بينما حسم التعادل 31 مواجهة.

وشهدت هذه اللقاءات تفوقًا هجوميًا لافتًا للفارس الأبيض، الذي سجل لاعبوه 177 هدفًا في شباك المصري، مقابل 92 هدفًا للفريق البورسعيدي.

وعلى الصعيد الفردي، يتصدر علي خليل قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفًا، يليه جمال عبد الحميد بـ9 أهداف، ثم عبد الحليم علي بـ8 أهداف.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لمواصلة الانفراد بالصدارة مع انطلاق مرحلة التتويج، فيما يسعى المصري، صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المربع الذهبي وتعزز حظوظه في المنافسة.

وتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين تاريخ يميل للزمالك وطموح مشروع للمصري في قلب الموازين مع بداية المرحلة الحاسمة من الموسم.

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
