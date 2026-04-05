أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد مهمة إدارة المباراة تحكيميا، إلى الحكم محمد معروف، يعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول وحامد الشحات مساعد ثانٍ، مصطفى مدحت حكم رابع، وعلى الفار الثنائي أحمد جابر وهاني خيري.

أرقام الزمالك في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف

واعتاد محمد معروف على إدارة مباريات الفارس الأبيض، حيث سبق له إدارة 34 مباراة لنادي الزمالك من قبل، في مختلف المسابقات والمنافسات.

وخلال 34 مباراة سابقة أدارها معروف للفارس الأبيض، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 25 مباراة، حضر التعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

وأشهر معروف خلال المباريات التي أدارها للفارس الأبيض، 44 بطاقة بواقع 42 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين.

واحتسب محمد معروف خلال المباريات التي أدارها للفارس الأبيض، في مختلف البطولات 10 ركلات جزاء.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات في الدوري المصري "دوري نايل".

بدائل في أماكن متميزة.. هشام نصر يكشف تطورات أرض نادي الزمالك

إبراهيم حسن: تلقينا عروضا للرحيل عن تدريب المنتخب.. وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية