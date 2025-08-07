مباريات الأمس
"استغرقت 3 أيام".. عدي الدباغ يكشف سر اختيار الزمالك وكواليس المفاوضات

11:08 م الخميس 07 أغسطس 2025
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (3)
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (2)
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (3)
    عدي الدباغ بقميص الزمالك
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (2)
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (4)
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
    عدي الدباغ
    عدي الدباغ
    عدي الدباغ
    عدي الدباغ
    عدي الدباغ وأحد مشجعي الزمالك_12
كتب- محمد عبدالهادي:

عبر المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي، عن سعادته بارتداء قميص الفارس الأبيض، مؤكدًا أنه يعرف تاريخ النادي ومكانته بالقارة السمراء.

وأكد عدي الدباغ في تصريحات عبر "قناة الزمالك": أن ارتداء القميص الأبيض يمثل له نقلة كبيرة، مؤكدً: "الزمالك من أكبر الأندية في إفريقيا وتاريخه يجعل المسؤولية مضاعفة"

وأضاف: "سعيد بالانضمام لهذا الكيان العظيم، وأعد الجماهير بأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات".

وأردف: "الزمالك كان الأكثر جدية في التفاوض معي، وأول من تواصل معي كان جون إدوارد المدير الرياضي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أن هناك مشروعًا حقيقيًا".

وأتم: "المفاوضات لم تستغرق سوى 3 أيام فقط، وتم كل شيء باحترافية شديدة وسرعة كبيرة، وهذا ما ساعدني على اتخاذ القرار سريعًا".

عدي الدباغ الدباغ الزمالك جون إدوارد
