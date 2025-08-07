"استغرقت 3 أيام".. عدي الدباغ يكشف سر اختيار الزمالك وكواليس المفاوضات

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي، عن سعادته بارتداء قميص الفارس الأبيض، مؤكدًا أنه يعرف تاريخ النادي ومكانته بالقارة السمراء.

وأكد عدي الدباغ في تصريحات عبر "قناة الزمالك": أن ارتداء القميص الأبيض يمثل له نقلة كبيرة، مؤكدً: "الزمالك من أكبر الأندية في إفريقيا وتاريخه يجعل المسؤولية مضاعفة"

وأضاف: "سعيد بالانضمام لهذا الكيان العظيم، وأعد الجماهير بأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات".

وأردف: "الزمالك كان الأكثر جدية في التفاوض معي، وأول من تواصل معي كان جون إدوارد المدير الرياضي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أن هناك مشروعًا حقيقيًا".

وأتم: "المفاوضات لم تستغرق سوى 3 أيام فقط، وتم كل شيء باحترافية شديدة وسرعة كبيرة، وهذا ما ساعدني على اتخاذ القرار سريعًا".