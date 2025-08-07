"لعدم المصداقية".. مدرب سلة الزمالك يعلن عدم استمراره في منصبه

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن عصام عبدالحميد المدير الفني لكرة السلة بنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة القادمة، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي.

وكتب عصام عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيان جاء كالتالي: "اعتذر عن استكمال مهمتي مع الفريق الاول لنادي الزمالك لكرة السلة نظرا لعدم المصداقيه من مسئولي النادي في دعم الفريق او الحفاظ على قوام الفريق".

وتابع: " الأمر الذي يصعب معه تحقيق آمال جماهير الزمالك العظيمه في عودة كرة السلة الزملكاوية لمنصات التتويج بالبطولات، لقد حققت على مدار تاريخي كمدير فني للزمالك 12 بطولة و قبلت المهمة في ظروف صعبة".

واختتم: "للاسف المسئولين عن ملف العاب الصالات في نادي الزمالك هواه لا يعرفون قيمة نادي الزمالك وسأتحدث بالتفاصيل لاحقا .. عاش الزمالك".