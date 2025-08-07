مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

نادٍ إسباني يعبر عن حزنه لاعتزال شيكابالا وعبد الشافي (فيديو)

07:30 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

في لافتة طيبة، ودع نادي إشبيلية الإسباني ثنائي الزمالك المعتزل هذا العام، محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمد عبدالشافي وعدد من أساطير كرة القدم.

وكان شيكابالا وعبد الشافي، قد أعلنا اعتزالهما كرة القدم رسميًا بنهاية الموسم المنقضي، بجانب كل من نافاس، وراكيتيتش.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من فيلم مصري، ووضع صورة كل من شيكابالا وعبدالشافي ضمن اللاعبين المعتزلين هذا العام.

وكتب الحساب الرسمي لإشبيلية على الفيديو: "نافاس، شيكا، وراكيتيتش كرة القدم مختلفة هذا الموسم"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا محمد عبدالشافي الزمالك إشبيلية
