نادٍ إسباني يعبر عن حزنه لاعتزال شيكابالا وعبد الشافي (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

في لافتة طيبة، ودع نادي إشبيلية الإسباني ثنائي الزمالك المعتزل هذا العام، محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمد عبدالشافي وعدد من أساطير كرة القدم.

وكان شيكابالا وعبد الشافي، قد أعلنا اعتزالهما كرة القدم رسميًا بنهاية الموسم المنقضي، بجانب كل من نافاس، وراكيتيتش.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من فيلم مصري، ووضع صورة كل من شيكابالا وعبدالشافي ضمن اللاعبين المعتزلين هذا العام.

وكتب الحساب الرسمي لإشبيلية على الفيديو: "نافاس، شيكا، وراكيتيتش كرة القدم مختلفة هذا الموسم"