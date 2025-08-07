"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن عقد كريم فؤاد لاعب الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الذي سينطلق غدا ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "ما علمته أن عقد كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الذي سينطلق غدا".

وأضاف: "كريم فؤاد يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وحتى هذه اللحظة الأهلي لم يفاتحه في التجديد".

وتابع: "جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو وكيل أعمال كريم فؤاد الذي جلبه اللاعب للأهلي عندما كان لاعبا في صفوف إنبي".

واختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: "لا أربط اللاعب بالزمالك، إنما أظهر الصورة جيدا بعقد كريم فؤاد وايضاً وكيل أعمال اللاعب".