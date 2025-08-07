"نعتبرها محصلتش".. شوبير يشيد بنجم الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بلاعب الأهلي الحالي محمود تريزيجيه، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير: "خلينا نستعيد الذكريات الطيبة والجميلة، لأن وأنا بتكلم في البداية، تذكرت كأس العالم للأندية، فالبعض يفتكر مباراة إنتر ميامي وركلة الجزاء التي أهدرها تريزيجيه في المباراة".

وأضاف: "خلي بالك، انت لما تتكلم على واحد من أجدع وأمهر وأخلص وأشهر لاعبي النادي الأهلي ومن أبناء النادي، وضربة الجزاء نعتبر أنها ما حصلتش وننساها خلاص، لأن ده لعيب من اللاعبين المحطوط عليهم آمال كبيرة جدًا في هذا الموسم".

واختتم شوبير قائلا: "تريزيجيه، على فكرة، كان قدامه الفرصة إنه يكمل بره وياخد أكثر مما بياخد في النادي الأهلي، لكنه لبى نداء النادي الأهلي وعاد من جديد إلى النادي الأهلي، وأنا قصتي مع تريزيجيه إني مستني هذا اللاعب في الكثير من البطولات علشان يفرحنا ويسعدنا، وتريزيجيه يا بخت الأهلي به".