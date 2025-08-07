كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع التونسي أحمد الجفالي، قادما من نادي الزمالك بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي، صورة للجفالي وكتب عليها: "الجفالي أبهاوي"، ثم نشر الحساب ذاته فيديو لتقديم اللاعب وكتب: "نسر قرطاج أبهاوي".

وكشف سعد الأحمري رئيس نادي أبها، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي تعاقد مع الجفالي لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، مع وجود بند يتيح للفريق أحقية الشراء.

وكان الجفالي انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من العام الجاري 2025 قادما من فريق المنستيري التونسي، مقابل 485 ألف دولار.

