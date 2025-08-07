مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

"نسر قرطاج أبهاوي".. أبها السعودي يعلن ضم لاعب الزمالك على سبيل الإعارة

02:12 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي (5)
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي (6)
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 9 صورة
    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة مع المصري مصطفى محمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع التونسي أحمد الجفالي، قادما من نادي الزمالك بعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي، صورة للجفالي وكتب عليها: "الجفالي أبهاوي"، ثم نشر الحساب ذاته فيديو لتقديم اللاعب وكتب: "نسر قرطاج أبهاوي".

وكشف سعد الأحمري رئيس نادي أبها، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي تعاقد مع الجفالي لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، مع وجود بند يتيح للفريق أحقية الشراء.

وكان الجفالي انضم إلى نادي الزمالك، في يناير من العام الجاري 2025 قادما من فريق المنستيري التونسي، مقابل 485 ألف دولار.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبها السعودي الدوري السعودي نادي الزمالك أحمد الجفالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام