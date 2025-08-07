"من الطائرة".. الزمالك يعلن ضم البرازيلي خوان بيريزا

كتب- نهى خورشيد:

أعلن نادي الزمالك في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس رسمياً، تعاقده مع المدافع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا قادماً من صفوف أوليكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لأربعة مواسم، في إطار خطة دعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو لبيريزا من داخل الطائرة بتعليق:"ساحر من شواطئ ريو لـ مدرجات التالتة يمين، إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وأتم اللاعب إجراءات التوقيع على عقود انضمامه للنادي الأبيض، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع ناديه السابق.

ويأتي انضمام خوان ضمن مشروع متكامل يهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، إذ سبق وأبرم الأبيض عدة صفقات مؤخراً شملت: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، وعدي الدباغ، إلى جانب تجديد عقد عبد الله السعيد لموسمين.