مارسيل كولر يغازل جماهير الأهلي بهذه الطريقة (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

غازل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء في الساعات الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه على "انستجرام"، صورة له بتيشرت النادي الأهلي وهو يوجه التحية لجماهير النادي خلال تولية المهمة، وأرفق بها مقطعًا صوتيًا جاءت كلماته كالتالي:

"النادي الأهلي مبينساش وعوده، الأهلي مبينساش جماهيره، النادي الأهلي مبينساش مبادئه وتاريخه السابق، هو ده النادي الأهلي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسوية مستحقات مارسيل كولر رسميًا بعد رحيله في الموسم الماضي عن تدريب الفريق قبل نهاية عقده.