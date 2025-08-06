مباريات الأمس
"نفاوضه منذ 3 أسابيع".. أول تعليق من رئيس أبها السعودي بعد ضم الجفالي لاعب الزمالك

11:00 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف سعد الأحمري، رئيس نادي أبها السعودي، عن تفاصيل انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد رئيس أبها السعودي أن صفقة الجفالي تمت في هدوء ونجاح بسبب العلاقة القوية بين الناديين والممتدة منذ سنوات، وهو ما سهّل المفاوضات بين الطرفين.

وقال الأحمري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إن المفاوضات مع الزمالك بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن سبب التأخير في إتمام الصفقة كان مرتبطًا بإجراءات الكشف الطبي فقط.

وأوضح رئيس أبها أن الإعارة تمت لمدة موسم واحد مقابل ما يقرب من 200 ألف دولار، مع وجود بند يمنح الزمالك أفضلية شراء اللاعب بنهاية الموسم.

ورفض الأحمري الكشف عن قيمة بند أحقية الشراء، مؤكدًا أن الحديث عن الرقم غير مناسب في الوقت الحالي، على أن تتم مناقشة الأمر مجددًا حال قرر الزمالك تفعيل البند وضم الجفالي بشكل نهائي.

أحمد الجفالي الزمالك سعد الأحمري أبها السعودي
