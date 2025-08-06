اتحاد الكرة يرفض تسليم الأهلي كارنيهات الجهاز الفني.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه النادي الأهلي أزمة إدارية جديدة، بعدما رفض اتحاد الكرة المصري منح كارنيهات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بسبب عدم سداد النادي رسوم توثيق عقود الجهاز الفني حتى الآن.

وكان من المقرر أن يحصل الجهاز الفني الجديد للأهلي على الكارنيهات الرسمية قبل انطلاق الموسم الكروي، إلا أن التأخير في سداد المستحقات المطلوبة تسبب في تعطيل الإجراءات داخل مقر اتحاد الكرة.

وأكدت مصادر داخل الجبلاية أن الاتحاد لن يُصدر أي كارنيهات فنية للأجهزة حتى يتم الانتهاء من توثيق العقود وسداد كافة الرسوم المقررة، وهو ما ينطبق على الأهلي حالياً.

ويُنتظر أن يتحرك مسؤولو الأهلي خلال الساعات المقبلة لإنهاء الأزمة وسداد الرسوم المطلوبة، من أجل تمكين الجهاز الفني من مباشرة مهامه بشكل رسمي مع انطلاق الموسم الجديد.