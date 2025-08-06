3 مباريات بـ24 مليون… ماذا قدم أحمد الجفالي خلال 6 أشهر؟

كتبت- هند عواد:

أنهى التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، إجراءات سفره إلى السعودية للانضمام إلى نادي أبها على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرحل أحمد الجفالي عن الزمالك بعد 6 أشهر فقط، إذ انضم للفريق في نوفمبر الماضي من الاتحاد المنستيري مقابل 500 ألف دولار (ما يقرب من 24 مليون جنيه).

وخاض خلال تلك الفترة 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

وغاب الجفالي عن صفوف الزمالك منذ مارس الماضي، عندما تعرض للإصابة خلال مباراة إنبي في الدوري المصري.

ورحل الجفالي عن صفوف الزمالك ليتمكن النادي من التعاقد مع جناح أجنبي آخر، إذ لم يتمكن الفريق من ضم أي لاعب أجنبي جديد دون رحيل أحد اللاعبين الخمسة الحاليين.

