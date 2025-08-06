"مصمم على الرحيل".. والد لاعب الزمالك يصدم الجماهير

كتب- محمد خيري:

كشف والد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، موقف نجله من تجديد عقده رفقة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد السيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال والد محمد السيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "بالطبع محمد يُقدر نادي الزمالك وجماهيره بكل تأكيد، وهو أحد أبناء النادي".

وأضاف:"نادي الزمالك طالب محمد بالتجديد مع وعد بالرحيل بعد كأس العالم للشباب في حال وصول عرض مناسب".

واختتم تصريحاته: "هناك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك مع أول توقف لمسابقة الدوري، ولكن محمد مصمم على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا".