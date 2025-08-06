مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

"مصمم على الرحيل".. والد لاعب الزمالك يصدم الجماهير

10:46 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف والد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، موقف نجله من تجديد عقده رفقة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد السيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال والد محمد السيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "بالطبع محمد يُقدر نادي الزمالك وجماهيره بكل تأكيد، وهو أحد أبناء النادي".

وأضاف:"نادي الزمالك طالب محمد بالتجديد مع وعد بالرحيل بعد كأس العالم للشباب في حال وصول عرض مناسب".

واختتم تصريحاته: "هناك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك مع أول توقف لمسابقة الدوري، ولكن محمد مصمم على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد السيد لاعب الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم