"زعلان جدًا".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل محادثته مع وسام أبو علي

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي الزمالك أو بيراميدز.

وقال شوبير:"تحدثت مع وسام قبل الحلقة مباشرة، وقلت له: يا وسام، الناس عايزة تعرف القصة".

وفي حديثه مع شوبير، قال وسام أبو علي: "أنا زعلان جدا يا كابتن أحمد فضل النادي الأهلي علي لا يمكن أنساه أبدا، الأهلي قدم لي كل شيء سواء من الناحية المادية أو الجماهيرية، وحقق لي في سنة ونصف ما كنت أحلم بتحقيقه خلال أربع سنوات.

وأكمل: "أنا مستاء جدا من كثرة الأحاديث التي تتناول موضوع انتقالي إلى نادي بيراميدز أو الزمالك، وولائي للنادي الأهلي لا يتغير، وحبي له باقي للأبد"

وأضاف: "اخترت الانتقال إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي لأنه نادي يخرج لاعبين إلى أندية أوروبية كبيرة، وأنا أبحث عن فرصة للاحترافي في أوروبا، هذا الانتقال هو خطوة في مشواري الاحترافي، وسني ما زال يسمح بذلك".

وتابع وسام: "رغم ما حدث في الفترة الأخيرة من هجوم جماهيري، لم أكن أتمنى أن تظهر الصورة بهذا الشكل، كنت أتمنى الخروج من الأهلي من الباب الكبير، لكن السوشيال ميديا أصبحت قاسية، أنا لست من يردون كثيرا على الكلام، لكن رسالتي لجمهور الأهلي أنني ممتن لهذا النادي وجماهيره، وسأتحدث بشكل أوضح عندما أصل إلى أمريكا، وسأعطي النادي الأهلي حقه بالكامل".

واختتم حديثه قائلاً: "أنا حاليا في القاهرة، ولست في الساحل، نعم، كنت هناك لفترة قصيرة، لكنني عدت، وكل الأمور تسير بشكل طبيعي. تأشيرة العمل أوشكت على الانتهاء، والإجراءات كلها تسير بسلاسة، ولا توجد لدي أي مشاكل. خلال يوم أو ثلاثة أيام سأكون في طريق السفر إلى الولايات المتحدة، وسأنتظم مع نادي كولومبوس كرو. الأمور عندنا تمام، ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق."