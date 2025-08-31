مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"أقل من 7 دقائق".. شاهد هدفي وادي دجلة في شباك الزمالك

10:40 م الأحد 31 أغسطس 2025

الزمالك ضد وادي دجلة (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة هدفين في مرمى الزمالك، وذلك خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد السلام الدولي، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف تعادل الغزلان الأول بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند أحمد فاروق ليسددها بقوة على يمين صبحي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

وبعد دقائق قليلة، تقدم وادي دجلة بهدف ثاني بعد خطأ من أحمد فتوح، استغلها ميس كاندورب بتسديدة تصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها محمود دياسطي داخل الشباك في الدقيقة 67.

وخاض دجلة اللقاء بالتشكيلة الآتية..

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن – إسلام كانو – كمال أبو الفتوح – أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز – إبراهيم البهنسي – محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي – يوسف ويا – أحمد فاروق.

البدلاء: عمرو شعبان – شادي ماهر – عمر عدلي – سيف تقي – علي حسين – ميس كاندروب – وينفول كوبينا – فرانك بولي – أحمد الشيمي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أهداف وادي دجلة وادي دجلة الزمالك ووادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة