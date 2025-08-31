"أقل من 7 دقائق".. شاهد هدفي وادي دجلة في شباك الزمالك

كتب - نهى خورشيد:

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة هدفين في مرمى الزمالك، وذلك خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد السلام الدولي، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف تعادل الغزلان الأول بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند أحمد فاروق ليسددها بقوة على يمين صبحي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

وبعد دقائق قليلة، تقدم وادي دجلة بهدف ثاني بعد خطأ من أحمد فتوح، استغلها ميس كاندورب بتسديدة تصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها محمود دياسطي داخل الشباك في الدقيقة 67.

وادي دجلة يستغل خطأ فتوح ويضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك عن طريق محمود دياسطي ⚽️✔️ pic.twitter.com/iXUDrj1B30 — ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025

وخاض دجلة اللقاء بالتشكيلة الآتية..

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن – إسلام كانو – كمال أبو الفتوح – أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز – إبراهيم البهنسي – محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي – يوسف ويا – أحمد فاروق.

البدلاء: عمرو شعبان – شادي ماهر – عمر عدلي – سيف تقي – علي حسين – ميس كاندروب – وينفول كوبينا – فرانك بولي – أحمد الشيمي.