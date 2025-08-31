مباريات الأمس
شاهد هدف الزمالك الأول في شباك وادي دجلة (فيديو)

09:24 م الأحد 31 أغسطس 2025

احتفال ناصر ماهر بهدفه (3)

background

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إحراز الهدف الأول بشباك وادي دجلة خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد خطأ دفاعي من لاعبي وادي دجلة في الخروج بالكرة، استغله ناصر ماهر بضغط ناجح، لينفرد بالحارس ويسدد كرة أرضية مرت بين قدميه لتسكن الشباك، معلناً عن تقدم الأبيض في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبدأ الأبيض المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

أما مقاعد البدلاء فجاءت كالتالي: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، وناصر منسي.

