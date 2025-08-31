مباريات الأمس
"هذا وقت للشامتين".. زيزو يعتذر ويوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

07:28 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

وجه أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رسالة للجماهير بعد الخسارة من بيراميدز بثنائية دون رد.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصا إنها فرصة لا تأتي كثيرا ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله ولذلك".

وأضاف: "الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكك، ولا تليق بمكانة نادينا الكبير، لقد قصّرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء".

وواصل: "أعترف أن ما قُدِّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرّف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا، لكنّ الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام".

وزاد: "أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ردًّا عمليًا يليق بكم ويعيد الأهلي إلى موقعه الطبيعي في الصدارة، منافسًا على كل بطولة، مصدرًا للفخر دائمًا وأبدًا".

واختتم: "ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديرًا بهذه الأمانة، ولأفي بحقكم علينا، أنتم السند والداعم في كل الظروف، نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات، الأهلي فوق الجميع".

وكان الأهلي خسر من بيراميدز بثنائية دون رد، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

زيزو الأهلي أخبار الأهلي رسالة زيزو الأهلي وبيراميدز
