الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

الغندور يكشف تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

06:47 م الأحد 31 أغسطس 2025

فريق الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تشكيل الزمالك علي ما اعتقد، صبحي وعمر وعبد المجيد والونش وفتوح ومصدق وعبدالله وناصر وخوان وشيكو والدباغ".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام.

نجم الزمالك يعلق على انباء اغتيال أبو عبيدة برسالة مؤثرة

رسميا.. الأهلي يعلن رحيل خوسيه ريبييرو

الزمالك تشكيل الزمالك خالد الغندور أحمد فتوح محمد صبحي
