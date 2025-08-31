الغندور يكشف تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

كشف الإعلامي خالد الغندور تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تشكيل الزمالك علي ما اعتقد، صبحي وعمر وعبد المجيد والونش وفتوح ومصدق وعبدالله وناصر وخوان وشيكو والدباغ".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام.

