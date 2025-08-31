مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

2 1
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

مفاجأة حسام حسن.. محمد علاء يقترب من قائمة منتخب مصر

04:36 م الأحد 31 أغسطس 2025

حسام وإبراهيم حسن

كتب- محمد خيري:

اقترب محمد علاء، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الجونة، من قائمة المنتخب الوطني المصري استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المقرر لهما 5 و 9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لمصدر مطلع، أن قائمة المنتخب ربما تشهد مفاجأة بتواجد محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، رفقة الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي، ضمن القائمة.

وأوضح المصدر، أن حسام حسن معجب بقدرات الحارس، ولفت النظر له بعدما ظهر بشكل مميز مع فريقه في مباريات الدوري الماضية.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مع مشاركة اللاعبين المحليين، على أن يصل اللاعبين الدوليين خلال الساعات المقبلة.

منتخب مصر الجونة محمد علاء حارس الجونة قائمة منتخب مصر حسام حسن
