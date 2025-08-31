مفاجأة حسام حسن.. محمد علاء يقترب من قائمة منتخب مصر

كتب- محمد خيري:

اقترب محمد علاء، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الجونة، من قائمة المنتخب الوطني المصري استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المقرر لهما 5 و 9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لمصدر مطلع، أن قائمة المنتخب ربما تشهد مفاجأة بتواجد محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، رفقة الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي، ضمن القائمة.

وأوضح المصدر، أن حسام حسن معجب بقدرات الحارس، ولفت النظر له بعدما ظهر بشكل مميز مع فريقه في مباريات الدوري الماضية.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مع مشاركة اللاعبين المحليين، على أن يصل اللاعبين الدوليين خلال الساعات المقبلة.