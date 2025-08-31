في أقل من ثلاثة أشهر.. نادي مدينتي يحصد لقبا جديدا في الجولف

إعلان تحريري

تُوج فريق نادى مدينتى للجولف بلقب كأس السوبر المصري لعام 2025، وذلك بعد تغلبه على بطل الدوري بالم هيلز في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب نادى الجزيرة.

بهذا الفوز أصبح فريق نادى جولف مدينتي، سوبر ستار الجولف، بعدما جمع بين لقبي كأس مصر وكأس السوبر لموسم 2024 / 2025. وتفوق فريق مدينتي على بالم هيلز للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر بعدما سبق وتغلب عليه في نهائي كأس مصر.

قدم الفريقان مباراة أكثر من رائعة وراقية فنيا ورياضيا استحقت أن تكون افتتاحية قوية للموسم الجديد لاتحاد الجولف. كما شهدت المباراة مستوى متكافئ من جانب الفريقين سواء البطل مدينتي أو الوصيف بالم هيلز، حيث انتهت بالتعادل 3.5 / 3.5 ليحتكما إلى الحفرة الفاصلة، والتي توازى ضربات الجزاء في كرة القدم. وكانت الحفرة الفاصلة بين طرفي آخر مباراة زوجية بين الثنائي أيمن شافعي ومحمد صلاح من نادي مدينتي، وبرهان راتب وسيف شاهين بالم هيلز.

عقب انتهاء المباراة، أُقيمت مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس السوبر، بحضور رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت، ونائب رئيس نادى الجزيرة المهندس/ ايهاب لهيطة، ونائب رئيس اتحاد الجولف المهندس/ محمد أنور، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات أحمد الشلقانى.

وأعرب كابتن فريق مدينتي، كريم السبع، عن سعادته البالغة بفوز فريقه ببطولة كأس السوبر وتحقيق البطولة الثانية لنادى مدينتي في عام 2025. وصرح بأن هذا الفوز سيمنح فريق مدينتي دفعة معنوية هائلة للمنافسة بكل قوة على بطولة الدوري في الموسم الجديد.