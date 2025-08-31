نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي المدرب الأنسب لخلافة ريبيرو

كتب- نهى خورشيد:

انتقد مشير حنفي نجم الأهلي الأسبق، أداء لاعبي الأحمر عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، مؤكداً أن الفريق لم يظهر بالمستوى المنتظر رغم الصفقات الكبيرة والنجوم التي يضمها.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالنسبة لمباراة النهارده، أنا وجهة نظري إن الأهلي أصلًا ماجاش نهائي المباراة، لا هو ولا الجهاز الفني".

وأضاف:"بمعنى إن ده مش المستوى اللي إحنا متوقعينه بعد الصفقات الكبيرة والنجوم الكبار، ومع وجود مدرب قالوا عليه إنه ممتاز".

وعن التعاقد مع ريبيرو قال:"إحنا كأبناء النادي الأهلي من الأول كنا رافضين، وكنا عايزين عماد النحاس يكمل، لإننا مش عايزين نضيّع الفرصة من المدرب المصري. عندنا مدربين مصريين كتير وبيكملوا وبينجحوا، طب ليه ما نخلوهش يكمل للنهاية؟ ويقف وراه مجلس الإدارة والجمهور ويساندوه ونشوف هيعمل إيه".

أكمل نجم الأحمر:"النقطة التانية، دلوقتي المدير الفني الأنسب،،عماد النحاس، وهو جرب قبل كده، ومسك الأهلي في ظروف صعبة جداً وقدر ياخد الدوري وقت ما كان ضايع مننا أصلًا، يبقى ليه ما يكملش؟".

وأتم حديثه قائلاً:"الأهلي بالنجوم الكتيرة اللي عنده محتاج مدير فني قوي الشخصية وعنده تجارب سابقة، وأنا شايف إن الأنسب هو الكابتن حسام البدري"