الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

أول تعليق من ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز في الدوري

01:04 ص الأحد 31 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام بيراميزا بثنائية أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة، بثنائية نظيفة أمس أمام بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال ريبيرو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الهدف المبكر لفريق بيراميدز أثر على سير المباراة، خلق حالة من الارتباط بين اللاعبين عقب الهدف، لكننا أيضًا كنا قربين من تسجيل هدف التعادل عن طريق ديانج في الشوط الأول".

وأضاف: "أعلم أننا لم نقدم المستوى المطلوب في المباراة، على الرغم من أننا استعدينا بشكل جيد لهذا اللقاء، لكننا فقدنا التركيز بشكل كبير في الشوط الثاني، لا أتفق بأننا نكون دائما سيئين في الشوط الثاني فهذا أمر غير عادل، خاصة وأننا في مباراة المحلة، نجحنا في خلق الكثير من الفرص وكان ينقصنا التسجيل فقط".

وتابع: "أشعر بالحزن بسبب نتائج الفريق، لكننا سنعمل بشكل قوي في الفترة المقبلة لتحسين هذه النتائج، وأتفهم بشكل كبير غضب جماهير الأهلي وأتيت لتحقيق طموحات الفريق وأعلم أن هدفه الأساسي هو الفوز دائما".

واختتم ريبيرو تصريحاته: "احتاج لمزيد من الوقت لصناعة هوية جديدة للنادي الأهلي، وهذا هو هدفي الأساسي حتى يتمكن اللاعبين من فهم أفكاري بشكل كبير".

الأهلي وبيراميدز الدوري المصري نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز خوسيه ريبيرو تعليق ريبيرو على هزيمة الأهلي
