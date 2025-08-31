تعليق ساخر من عمرو أديب على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

كتب - يوسف محمد:

علق عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، على هزيمة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز أمس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي": "ماذا يحدث في الأهلي، النادي الأهلي نادي البطولات اللي من المفترض واخد الدوري السنة الماضية".

وأضاف: "نتائج الأهلي هزيلة وضعيفة، قلبي يقطر دما على هذا الأداء".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره بيراميدز، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة الخامسة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى