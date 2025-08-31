أول تحرك من محمود الخطيب تجاه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أول تحرك من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء تجاه المدير الفني الإسباني لفريقه خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

موقف الخطيب من رحيل ريبيرو

وأشار المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن محمود الخطيب سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد بحضور لجنة التخطيط لمناقشة مصير ريبيرو مع الفريق في ظل النتائج المتذبذبة له.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

