أول تحرك من محمود الخطيب تجاه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز

12:05 ص الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 24 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
    خوسيه ريبيرو
    ريبيرو
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 6
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
    ريبيرو
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 4
    ريبيرو
    ريبيرو
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
    ريبيرو
    خوسيه ريبيرو
    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
    الإسباني خوسيه ريبيرو
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي الحالي
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
    ريبيرو (1)
    ريبيرو
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أول تحرك من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء تجاه المدير الفني الإسباني لفريقه خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

موقف الخطيب من رحيل ريبيرو

وأشار المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن محمود الخطيب سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد بحضور لجنة التخطيط لمناقشة مصير ريبيرو مع الفريق في ظل النتائج المتذبذبة له.

نتائج الأهلي مع ريبيرو في الدوري

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد السقوط أمام بيراميدز

"رفقة إمام عاشور".. محمد عبد المنعم يدعم النادي الأهلي من المدرجات أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو محمود الخطيب الأهلي نتيجة مباراة بيراميدز والأهلي بيراميدز رحيل ريبيرو
