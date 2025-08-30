مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

الغندور يغني "الحياة بقى لونها كارتي".. ويعلق: الأهلي سيء للغاية (فيديو)

11:25 م السبت 30 أغسطس 2025

فرحة لاعبي بيراميدز بهدف وليد الكرتي بالأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الغندور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك"، حيث قام بالغناء قائلا: "الحياة بقى لونها كارتي، وأنا كارتك وانت كارتي".

وأضاف: "انهاردة النادي الأهلي مش بامبي خالص، الأهلي انهاردة سيء للغاية، جماهير الأهلي قالت، العب بقى يا عم خلي عندك دم، وبالدم والروح الماتش مش هيروح، واستمعنا يا خطيب النادي الأهلي ده بتاعنا".

وواصل: "لاعيبة الأهلي بلا روح وشخصية وأداء سيء للغاية، والناس زعلت مني لما طلعت على الهواء وقلت الأهلي أضعف السنادي من السنين اللي فاتت".

واختتم: "تكوين الفرقة مش بكثيرة الهجوم بل بالروح والأداء والجدية، اللي معروف بيها الأهلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الكارتي خالد الغندور ماتش الأهلي نتيجة مباراة الأهلي الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر