كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الغندور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك"، حيث قام بالغناء قائلا: "الحياة بقى لونها كارتي، وأنا كارتك وانت كارتي".

وأضاف: "انهاردة النادي الأهلي مش بامبي خالص، الأهلي انهاردة سيء للغاية، جماهير الأهلي قالت، العب بقى يا عم خلي عندك دم، وبالدم والروح الماتش مش هيروح، واستمعنا يا خطيب النادي الأهلي ده بتاعنا".

وواصل: "لاعيبة الأهلي بلا روح وشخصية وأداء سيء للغاية، والناس زعلت مني لما طلعت على الهواء وقلت الأهلي أضعف السنادي من السنين اللي فاتت".

واختتم: "تكوين الفرقة مش بكثيرة الهجوم بل بالروح والأداء والجدية، اللي معروف بيها الأهلي".