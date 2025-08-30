كتب - يوسف محمد:

حرص محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، على دعم المارد الأحمر في مباراته أمام بيراميدز من المدرجات.

وظهر محمد عبد المنعم في مدرجات ستاد السلام، لدعم النادي الأهلي، في مباراته المقامة حاليا أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وتواجد منعم رفقة عدد من لاعبي المارد الأحمر، المستبعدين من مباراة بيراميدز، مثل، إمام عاشور، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ومروان عطية.

ويذكر أن وسام أبو علي، كان قد انتقل إلى فريق نيس الفرنسي، في أغسطس من عام 2024 قادما من النادي الأهلي، مقابل 4 مليون يورو.

