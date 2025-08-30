مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"رفقة إمام عاشور".. محمد عبد المنعم يدعم النادي الأهلي من المدرجات أمام بيراميدز

09:33 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس1_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    بكاء محمد عبد المنعم بعد إصابته_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، على دعم المارد الأحمر في مباراته أمام بيراميدز من المدرجات.

وظهر محمد عبد المنعم في مدرجات ستاد السلام، لدعم النادي الأهلي، في مباراته المقامة حاليا أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وتواجد منعم رفقة عدد من لاعبي المارد الأحمر، المستبعدين من مباراة بيراميدز، مثل، إمام عاشور، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ومروان عطية.

ويذكر أن وسام أبو علي، كان قد انتقل إلى فريق نيس الفرنسي، في أغسطس من عام 2024 قادما من النادي الأهلي، مقابل 4 مليون يورو.

أقرأ أيضًا:
"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز الدوري المصري مباراة الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر