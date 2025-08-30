كتبت ـ نهى خورشيد:

كشف ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق عن توقعاته لمباراة القمة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، مؤكداً أن الأحمر الأقرب للفوز، متحدثاً في الوقت نفسه عن أسباب تراجع مستوى الفريقين ورأيه في الجهاز الفني والتشكيل الأنسب للمواجهة.

وقال ريان في تصريحات خاصة لـمصراوي اليوم السبت:"مباراة طبعا صعبة على الفريقين، لكن أعتقد إن نسبة فوز الأهلي لا تقل عن 70%، والمباراة أقرب في صالحه".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"مستوى الفريقين مش جيد، خصوصاً الأهلي، بيراميدز الموسم اللي فات قدم موسم استثنائي، لكن الأهلي مش متعود يبدأ الموسم بالشكل الحالي، وده طبيعي يخلي الناس مستغربة، المفروض نتائج الأهلي تكون أفضل من كده بكثير".

وتابع ريان:" واضح جداً إن بيراميدز حصل عنده حالة من التشبع بسرعة، عادة التشبع ده بيجي بعد سنوات من البطولات، لكن بيراميدز من أول بطولة أصيب بده، وده هيصعب عليهم الأمور في المنافسة".

وعن توقعه لرحيل الجهاز الفني، قال: "لا، مش شايف إن ده هيحصل لا مع الأهلي ولا بيراميدز؛ لأن الإدارات عارفة إن المشكلة مش بس في الأجهزة الفنية، لكن في مستوى اللاعبين كمان، في حالة عامة من التراجع في أغلب فرق الدوري، ودي حاجة مش طبيعية".

وواصل نجم الأحمر:" ريبيرو لحد دلوقتي ما عملش الإضافة المنتظرة، الأهلي لسه مش باين عليه بصمة المدير الفني بشكل واضح، لكن الإدارة والجماهير عارفين إن الحكم المبكر مش هيكون عادل".

كما اختار ياسر ريان التشكيل الأفضل للأهلي في مباراة اليوم :

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – بيكهام – كريم فؤاد.

الوسط: ديانج – رمضان صبحي – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: كهربا أو بيرسي تاو، ومعاهم محمد شريف كرأس حربة صريح.

واختتم حديثه بالحديث عن مستوي صفقات الأهلي:" بصراحة هي مفاجأة للجميع، كلنا كنا متخيلين إنهم هيقدم أداء قوي جدًا ويسيطر على كل مباراة، لكن الواقع مختلف، المنافسة بقت أصعب، ومعظم الفرق بتلعب بشكل دفاعي قوي ضد الأهلي، وده بيصعّب المباريات".

