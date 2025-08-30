"فوز وحيد".. أرقام ريبيرو مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز اليوم

كتب - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى الإسباني خوسيه ريبيرو الميد الفني للنادي الأهلي، إلى تصحيح المسار رفقة الفريق، في ظل النتائج المراجعة للفريق خلال الفترة الماضية، منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

أرقام ريبيرو مع الأهلي

وتعد هذه المباراة الرسمية السابعة، التي يقود فيها ريبيرو المارد الأحمر، منذ توليه القيادة الفنية للفريق في يونيو الماضي.

ولم يتمكن ريبيرو خلال 6 مباريات تولى خلالهم القيادة الفنية للمارد الأحمر، من تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في 4 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الكرواتي 10 أهداف، تلقت شباك فريقه 9 أهداف.

وقاد ريبيرو الأهلي في 3 مباريات ببطولة الدوري حتى الآن، حقق خلالهم الفريق الفوز في مباراة، تعادل في مباراتين.

