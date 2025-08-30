فريق بيراميدز يتجه لاستاد السلام لمواجهة الأهلي

تحرك فريق نادي بيراميدز من مقر إقامته في طريقه إلى استاد السلام استعدادا لخوض مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص ممدوح عيد رئيس النادي على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتأكيد زعامتهم لقارة أفريقيا كونهم أبطال القارة السمراء.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل.