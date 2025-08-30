مباريات الأمس
فريق بيراميدز يتجه لاستاد السلام لمواجهة الأهلي

06:44 م السبت 30 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

background

تحرك فريق نادي بيراميدز من مقر إقامته في طريقه إلى استاد السلام استعدادا لخوض مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص ممدوح عيد رئيس النادي على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتأكيد زعامتهم لقارة أفريقيا كونهم أبطال القارة السمراء.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل.

بيراميدز بيراميدز والأهلي مباراة الأهلي كرونسلاف يورتشيتش استاد السلام
