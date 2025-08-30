مباريات الأمس
"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

05:58 م السبت 30 أغسطس 2025

شادي محمد وزوجته (1)

كتب - محمد القرش:

تحدث شادي محمد النجم الأسبق للنادي الأهلي عن توقعاته بشأن مدى تأثير الصفقات الجيدة للمارد الأحمر في مباراة بيراميدز.

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الصفقات الجديدة كلها نجوم، أي لاعب في الأهلي نجم وبيلعب على بطولة".

وأضاف: "هما لاعيبة كبيرة على المستوى المهاري والفني، وطبيعي في الأول ميبقاش ليهم تأثير قوي عشان لسة جداد مع الفريق والمدرب".

وانتقد شادي محمد الهجوم على تريزيجيه، حيث قال: "كلام فارغ، أنا امبارح سمعت حد بيقول تأثير ضربة الجزاء على تريزيجيه لسة لحد دلوقتي، تأثير ضربة جزاء أيه اللي كانت من شهرين، أنا لو حد قالي كدا هحرجه على الشاشة أي كان هو مين".

واختتم: "تريزيجيه لاعب كبير جدا وعمل مشوار محترم في الاحتراف، هو النهاردة في بيته وعنده رصيد عند جمهور الأهلي، مش لاعب لسة جاي ومحتاج يثبت نفسه، وأكيد هو عايز يقدم كل ماعنده للأهلي اللي رباه".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شادي محمد الأهلي الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي ماتش الأهلي تريزيجيه
