3 رسائل من يانيك فيريرا للاعبي الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

حرص المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا على عقد جلسة مع لاعبيه على هامش الحصة التدريبية التي خاضوها اليوم الجمعة تحضيرًا لمواجهة وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

رسائل فيريرا للاعبي الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

وشدد فيريرا للاعبي الزمالك خلال الجلسة على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، كما طالبهم بضرورة تلافي الأخطاء التي وقعوا بها في الفترة الماضية بجانب بذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وعمد المدير الفني للزمالك لتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال الحصة التدريبية خشية من تعرضهم للإرهاق.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة مدرب الأحمال راؤول لوبيز قبل أن يطبق اللاعبون تحت قيادة فيريرا بعض الجوانب الفنية و الخططية .

ترتيب الزمالك ووادي دجلة في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك قبل المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

