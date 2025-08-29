أول رد فعل من مرتضى منصور بعد بلاغ الزمالك ضده

كتب - يوسف محمد:

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب، بتقديم عدة بلاغات ضد منصور.

ونشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر منصة فيسبوك اليوم الجمعة: "للأسف وصلتني ورقة تواليت مكتوب عليها شوية قاذورات، بيانات أي، أنا معزول تمام، انتظروني غدا بالصوت والصورة بالمستندات مش بالجعجة والكذب".

وأضاف: "الراجل فيكم يرد عليه بالمستندات وإلا أقسم بالله هدعوا أعضاء النادي، للاجتماع بهم داخل النادي".

وكان نادي الزمالك، أعلن عبر بيان رسمي في وقت سابق من اليوم، لتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، للحفاظ على حقوق النادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

" العدو التاريخي لابد أن ينتهي".. رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة الزمالك



شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري