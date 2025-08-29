مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. المقاولون العرب 0 - 1 سيراميكا كليوباترا.. السولية يُسجل

06:10 م الجمعة 29 أغسطس 2025

باسم علي مع المقاولون العرب

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة المقاولون العرب ونظيره سيراميكا كليوباترا عند السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ويدخل المقاولون العرب المباراة في المركز 20 قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ملخص مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا:

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف سريع سجله اللاعب عمرو السولية بالدقيقة 3.

وشهدت الدقيقة 18 طرد لاعب سيراميكا كليوباترا عمرو قلاوة.

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا
