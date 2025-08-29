باسم علي مع المقاولون العرب

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة المقاولون العرب ونظيره سيراميكا كليوباترا عند السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ويدخل المقاولون العرب المباراة في المركز 20 قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ملخص مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا:

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف سريع سجله اللاعب عمرو السولية بالدقيقة 3.

وشهدت الدقيقة 18 طرد لاعب سيراميكا كليوباترا عمرو قلاوة.