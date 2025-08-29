مباريات الأمس
معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

10:10 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

مران الأهلي الجماعي (18)

كتب - محمد القرش:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم، نظرا لأهمية المباراة وفرض حالة من التركيز بين لاعب الفريق الأول.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل في مباراتي مودرن سبورت وغزل المحلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

الأهلي بيراميدز الأهلي وبيراميدز معسكر الأهلي أخبار الأهلي
