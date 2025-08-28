مباريات الأمس
بالفيديو.. الزمالك يرد على اتهام جماهيره بالإساءة للدولة

10:46 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
    جماهير الزمالك
    جمهور الزمالك يرفع لافتة شيكابالا (2)
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (4)
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (1)
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (6)
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (3)
كتب- محمد خيري:

نشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو هتافات جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة فاركو الأخيرة بالدوري فيما يتعلق بفرع أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

وقالت الجماهير في الهتاف:" "الزمالك جمهوره كبير، أرض أكتوبر حق أصيل".

وأضافت الجماهير:" سحب الأرض شيء مش عادي.. أرض أكتوبر ملك النادي".

يأتي ذلك للرد على تحريف البعض لهتافات الجماهير خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فاركو التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز، فيما يتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك جماهير الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أرض الزمالك
