لاعب بتروجيت يقدم اعتذارا رسميا إلى إدارة النادي والجهاز الفني

كتب - يوسف محمد:

تقدم حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باعتذار رسمي إلى إدارة الفريق البترولي، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وكتب حمدان عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أتقدم أنا اللاعب حامد حمدان لاعب نادي بتروجت، بخالص الاعتذار إلى السادة مجلس إدارة نادي بتروجت المحترم، إلى السيد المدير الفني للفريق والسادة أعضاء الجهاز الفني بالكامل ولكل زملائي اللاعبين بالفريق، عن أي تصرف مخالف بدر مني في الفترة الأخيرة وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

وأضاف: "أؤكد وأجدد التزامي واحترامي الصادق بقيم النادي ولوائحه، كل الاحترام والتقدير لكيان نادي بتروجت العظيم".

وكانت الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين حامد حمدان وإدارة فريق بتروجيت، بسبب تمسك اللاعب بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تمسك إدارة اللاعب على استمرار اللاعب مع الفريق وهو ما حدث بالفعل في النهاية.

ويذكر أن حمدان، لم يشارك في أي من مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري حتى الآن، بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر المقبل



"من المطار ورقص مع اللاعبين".. كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي (صور وفيديو)