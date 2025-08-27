كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على قرار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين حكم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حكم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز، بس أهم حاجة يكون غير الحكم الإسباني اللي حكم نفس المباراة من سنة وحسب ضربة جزاء لحسين الشحات لما داس علي بطن محمد حمدي".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الإسباني خافيير روخاس هو الذي سيدير مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يدخل مباراة بيراميدز المقبل وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

