مصدر يكشف لمصراوي حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

06:36 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - مراسل مصراوي:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكم الإسباني خافيير روخاس سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

تمسكوا به.. وكيل سيف الدين الجزيري يرد على مدرب الزمالك

مدرب وادي دجلة عن مباراة الزمالك: بطل سيواجه بطل

