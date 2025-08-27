تمسكوا به.. وكيل سيف الدين الجزيري يرد على مدرب الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على تصريح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، بشأن استبعاده من قائمة الفريق الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وفاركو: "خلال فترة وجودي في الزمالك، لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهزا بدنيا ويؤدي بشكل جيد".

وقال حازم فتوح في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر": "على المدرب أن يمتلك الخبرة للتعامل مع النجوم، وأن يعرف حجم الزمالك وجماهيريته، مسألة احتياج المدرب للاعب من عدمه، كان من المفترض أن تُحسم قبل بداية الموسم من أجل الحصول على فرصة لتسويق اللاعب".

وأضاف: "جلسنا مع جميع المسؤولين في نادي الزمالك قبل بداية الموسم، سواء مع المدرب أو المدير الرياضي أو رئيس النادي، والجميع أكد تمسكهم باللاعب".

واختتم حازم فتوح: "لا أستطيع الرد على تجميد اللاعب في الفترة المقبلة سوى بعد جلستي مع المسؤولين، لأنني لا أمتلك المعلومة الكافية".

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع