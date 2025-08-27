مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

تمسكوا به.. وكيل سيف الدين الجزيري يرد على مدرب الزمالك

05:06 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    إصابة الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على تصريح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، بشأن استبعاده من قائمة الفريق الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وفاركو: "خلال فترة وجودي في الزمالك، لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهزا بدنيا ويؤدي بشكل جيد".

وقال حازم فتوح في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر": "على المدرب أن يمتلك الخبرة للتعامل مع النجوم، وأن يعرف حجم الزمالك وجماهيريته، مسألة احتياج المدرب للاعب من عدمه، كان من المفترض أن تُحسم قبل بداية الموسم من أجل الحصول على فرصة لتسويق اللاعب".

وأضاف: "جلسنا مع جميع المسؤولين في نادي الزمالك قبل بداية الموسم، سواء مع المدرب أو المدير الرياضي أو رئيس النادي، والجميع أكد تمسكهم باللاعب".

واختتم حازم فتوح: "لا أستطيع الرد على تجميد اللاعب في الفترة المقبلة سوى بعد جلستي مع المسؤولين، لأنني لا أمتلك المعلومة الكافية".

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزيري سيف الدين الجزيري حازم فتوح وكيل الجزيري الزمالك يانيك فيريرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر