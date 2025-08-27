مباريات الأمس
"متعمد".. غضب في بيراميدز من محمد الشيبي بسبب الأهلي

01:55 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب: محمد خيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك غضب داخل الجهاز الفني لنادي بيراميدز تجاه اللاعب محمد الشيبي بعد طرده أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

ويستعد فريق بيراميدز، لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن الجهاز الفني عنف اللاعب بعد طرده وهناك من يرى أن اللاعب تعمد الطرد للغياب عن مباراة الأهلي المقبلة".

وشدد: "هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لفريق بيراميدز على فرض عقوبة على اللاعب المغربي بعد طرده أمام مودرن سبورت".

وخسر فريق بيراميدز المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، وشهدت طرد محمد الشيبي، بعد الحصول على إنذارين.

الإعلامي خالد الغندور غضب بيراميدز محمد الشيبي الأهلي
