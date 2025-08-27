6 لاعبين لم يدخلوا حسابات فيريرا مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

استخدم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جميع لاعبيه فيما عدا 6 لاعبين لم يدخلوا قائمته منذ بداية الموسم.

وتولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك في بداية الموسم، وقاد الفريق في المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو.

ولم يدخل قائمة الزمالك كل من: أحمد حمدي، ومحمود جهاد، ومهدي سليمان، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية، وأحمد ربيع لعدم تعافيه، وأحمد حسام لإصابته بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على فاركو بهدف نظيف سجله شيكو بانزا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع