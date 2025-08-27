مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

6 لاعبين لم يدخلوا حسابات فيريرا مع الزمالك

11:11 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 12 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 12 صورة
    إيشو لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    إيشو من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
  • عرض 12 صورة
    اللاعب محمود جهاد
  • عرض 12 صورة
    إصابة أحمد حسام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

استخدم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جميع لاعبيه فيما عدا 6 لاعبين لم يدخلوا قائمته منذ بداية الموسم.

وتولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك في بداية الموسم، وقاد الفريق في المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو.

ولم يدخل قائمة الزمالك كل من: أحمد حمدي، ومحمود جهاد، ومهدي سليمان، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية، وأحمد ربيع لعدم تعافيه، وأحمد حسام لإصابته بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على فاركو بهدف نظيف سجله شيكو بانزا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك يانيك فيريرا أحمد حسام أحمد حمدي محمود جهاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر