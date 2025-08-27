"بعد صدمة الجزيري".. قرار جديد من فيريرا لمستبعدي الزمالك

كتب- محمد خيري:

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، على منح فرصة جديدة للاعبي الفريق المستبعدين خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وهناك 4 لاعبين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأبيض تحت قيادة فيريرا منذ بداية الموسم وهم: المهدي سليمان وأحمد ربيع ومحمود جهاد وأحمد حمدي، بخلاف مشاركة أخرين لدقائق معدودة.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن فيريرا عقد جلسة مع اللاعبين، وأكد للجميع أنه سيمنح الذين لم يشاركوا في المباريات فرصة للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني يرى أن الفترة الحالية تشهد ضغط للمباريات، وهو ما يصعب مشاركة اللاعبين البعيدة عن المشاركة من بداية الموسم.

وأضاف المصدر، أن أحمد ربيع يعاني من الإصابة منذ انضمامه، ويتم تجهيزه حاليا، ويرفض الجهاز الفني الاستعجال في عودته من أجل عدم تعرضه للإصابة مرة أخرى.

وكان فيريرا تحدث بعد مواجهة فاركو عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.