كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد الجناح الأيسر الأنجولي شيكوبانزا فريق الزمالك لحصد ثلاثة نقاط ثمينة بالفوز بهدف نظيف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري ليتصدر النادي جدول ترتيب المسابقة.

الزمالك قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع اللاعب الأنجولي الدولي صاحب الـ 26 عاماً بعقد لمدة 4 سنوات قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

أرقام شيكوبانزا مع الزمالك

وشارك اللاعب بقميص الزمالك منذ انضمامه بـ 3 مباريات من أصل 4 جولات تمت إقامتهم بالموسم الجاري للدوري 2025/26 سجل خلالهم هدفين بواقع 199 دقيقة لعب.

ولم تسجل أي صفقة من صفقات الزمالك بخلاف شيكوبانزا سوى الجناح الأيمن البرازيلي ألفينا الذي سجل هدفًا واحدًا.

وجاءت بصمات الجناح الأنجولي مؤثرة مع الزمالك إذ حصدت للفريق 6 نقاط مباشرة من أصل 10 يمتلكهم في رصيده بالموسم الجاري يتصدر بهم جدول المسابقة أي أن فاعلية اللاعب على مستوى النقاط جاءت بنسبة 60%.

شيكو بانزا سجل هدف الفوز على موردن سبورت بعدما كانت النتيجة التعادل بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة قبل أن يسجل صاحب القيمة التسويقية 800 ألف يورو هدف الفوز كذلك بمرمى فاركو.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك ضيفًا عند التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أقرأ أيضًا:"لن يكون له دور".. هجوم قوي من مدرب الزمالك ضد لاعب الفريق بعد مباراة فاركو



الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب





