الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب

أعلن نادي الزمالك غياب لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نبيل عماد دونجا عن مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب دونجا عن مباراة الفريق المقبل أمام وادي دجلة، بسبب تراكم البطاقات، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة أمس أمام فاركو للمرة الثالثة هذا الموسم، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

وكان الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي نادي الزمالك، نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري "دوري نايل"

