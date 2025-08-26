مباريات الأمس
خالد الغندور يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

06:54 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "فتوح أساسي في مباراة اليوم والله أعلم".

وتقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام الدولي.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن المتصدر بتروجيت.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. تحديد موعد مباراة مصر وكوبا في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

"إذا انفض الناس عن غزة".. لاعب الأهلي يوجه رسالة إنسانية لمتابعيه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك الدوري المصري الزمالك وفاركو أحمد فتوح موعد مباراة الزمالك الزمالك ضد فاركو
