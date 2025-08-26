خالد الغندور يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "فتوح أساسي في مباراة اليوم والله أعلم".

وتقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام الدولي.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن المتصدر بتروجيت.

