مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أسباب غياب 4 لاعبين عن صفوف الأهلي أمام بيراميدز

05:36 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    ياسر ابراهيم وميسي 3
  • عرض 18 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 18 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  • عرض 18 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري
  • عرض 18 صورة
    محمد شكري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر غياب 4 لاعبين بصفوف الأهلي عن مباراة فريقهم المقبلة بالدوري أمام نظيرهم بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل من منافسات الجولة من الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الرباعي إمام عاشور، مروان عطية، ياسر إبراهيم بجانب محمد شكري قد تأكد غيابهم عن صفوف الأهلي خلال مباراة بيراميدز.

وأوضح المصدر أن مروان عطية يواصل برنامجه التأهيلي إذ سيعود للانتظام بالتدريبات الجماعية للأهلي مطلع سبتمبر المقبل فيما لا يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو الاستعجال في الدفع بإمام عاشور في ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية بدون التحامات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن ياسر إبراهيم مازال يعاني من إصابته في عضلة الفخذ بينما يعاني محمد شكري من إصابة في العضلة الأمامية.

نتيجة غزل المحلة و الأهلي

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا على يد مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

أول تفاصيل عن موعد ومكان حفل زواج كريستيانو وجورجينا

أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد بيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز غيابات الأهلي أمام بيراميدز الأهلي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها