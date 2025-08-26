أسباب غياب 4 لاعبين عن صفوف الأهلي أمام بيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر غياب 4 لاعبين بصفوف الأهلي عن مباراة فريقهم المقبلة بالدوري أمام نظيرهم بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل من منافسات الجولة من الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الرباعي إمام عاشور، مروان عطية، ياسر إبراهيم بجانب محمد شكري قد تأكد غيابهم عن صفوف الأهلي خلال مباراة بيراميدز.

وأوضح المصدر أن مروان عطية يواصل برنامجه التأهيلي إذ سيعود للانتظام بالتدريبات الجماعية للأهلي مطلع سبتمبر المقبل فيما لا يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو الاستعجال في الدفع بإمام عاشور في ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية بدون التحامات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن ياسر إبراهيم مازال يعاني من إصابته في عضلة الفخذ بينما يعاني محمد شكري من إصابة في العضلة الأمامية.

نتيجة غزل المحلة و الأهلي

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا على يد مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

أول تفاصيل عن موعد ومكان حفل زواج كريستيانو وجورجينا

أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز